Steigende Fallzahlen: Drive-In-Corona-Teststelle wieder auf

Bochum (dpa/lnw) - Aufgrund zunehmender Corona-Infektionszahlen in Bochum ist die Drive-In-Teststelle der Stadt wieder geöffnet worden. Am Dienstag nahm die Einrichtung ihren Betrieb auf. An drei Tagen in der Woche können die Bochumer dort nach vorheriger Terminabsprache und Empfehlung der Experten aus dem Gesundheitsamt bei der Durchfahrt mit dem Auto durch das geöffnete Fenster einen Abstrich machen lassen.

Von dpa