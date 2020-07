Arbeitsleistung leicht rückläufig: Düsseldorf und Köln vorn

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Arbeitsleistung der Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen ist zuletzt leicht zurückgegangen. Sie sank 2018 im Vorjahresvergleich um 2 auf durchschnittlich 1358 Stunden pro Kopf, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Besonders viel wurde demnach entlang der Rheinschiene gearbeitet: Düsseldorf kam als Spitzenreiter auf 1413 Stunden pro Jahr, Köln auf 1381 Stunden. Die landesweit niedrigsten Werte gab es im Kreis Wesel (1304 Stunden) und in Oberhausen (1306).

Von dpa