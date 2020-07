Gerichtsvollzieher treiben Rekordsumme ein

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Gerichtsvollzieher in Nordrhein-Westfalen haben 2019 die Rekordsumme von 251 Millionen Euro an Außenständen eingetrieben. Das waren 20 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, wie der Gerichtsvollzieherbund NRW am Dienstag mitteilte. In laufenden Jahr fürchte der Verband, dass viele Schuldner wegen der Corona-Pandemie in wirtschaftliche Probleme geraten könnten, sagte der Landesvorsitzende Frank Neuhaus. «Im Spätherbst wird es härter, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit drücken auf die Einkommen und es ist schwerer, etwas hinzuzuverdienen, weil etwa in der Gastronomie noch viel zu ist.»

Von dpa