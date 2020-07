Karlsruhe: Bekommen kinderreiche Beamte genug Geld?

Karlsruhe (dpa) - Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am heutigen Morgen eine Entscheidung zur Besoldung von Beamten mit drei oder mehr Kindern. Konkret geht es um die Bezüge von Richterinnen und Richtern (Besoldungsgruppe R2) in Nordrhein-Westfalen zwischen 2013 und 2015. Das Verwaltungsgericht Köln meint, dass sie verfassungswidrig zu wenig Geld bekommen haben, und hat drei Fälle in Karlsruhe vorgelegt. (Az. 2 BvL 6/17 u.a.)

Von dpa