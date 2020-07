Erling Haaland: «Haben die Qualität, um Meister zu werden»

Berlin (dpa) - Torjäger Erling Haaland traut seinem Team Borussia Dortmund in der kommenden Bungesliga-Saison den Meistertitel zu. «Wir haben auch die Qualität, um Meister zu werden, aber reden allein genügt nicht», sagte der 20 Jahre alte Norweger im Interview der «Sport Bild» (Mittwoch). Dortmund habe die Qualität, aber Bayern München habe sie auch. «An den Bayern beeindruckt ihre enorme Konstanz», räumte der Fußball-Profi ein, der in der Rückrunde in 15 Spielen 13 Tore schoss. «Es ist jedenfalls mein großes Ziel, mit dem BVB Titel zu gewinnen und zusammen mit unseren Fans fantastische Erfolge zu feiern», fügte Haaland hinzu.

Von dpa