Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein täuschend echt aussehender Kopf in einem Müllberg hat in Gelsenkirchen für Erschrecken gesorgt. Erst die Polizei konnte Entwarnung geben: Es handelt sich um einen lebensecht anmutenden Kopf aus Silikon. Die Polizei glaubt, dass er zu einer Art Ausstellungspuppe gehörte, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte.

Von dpa