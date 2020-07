Köln (dpa/lnw) - Falschparker in Köln können ihre Knöllchen künftig ganz einfach mit ihrem restlichen Einkauf an einer Supermarktkasse begleichen. Die Stadt startete am Mittwoch ein entsprechendes Pilotprojekt. Dem Städte- und Gemeindebund ist keine andere Kommune bekannt, in der so ein System bereits praktiziert wird.

Von dpa