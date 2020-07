Polizei zieht Tiertransporter aus dem Verkehr

Mittweida (dpa/lnw) - Durstige Kälber und zu wenig Platz: Die Polizei hat in Mittweida in Sachsen einen Tiertransporter mit 169 Kälbern auf dem Weg nach Nordrhein-Westfalen aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz vom Mittwoch hatten Beamte bei der Kontrolle am Montag festgestellt, dass der 49 Jahre alte Fahrer die zulässige Transportzeit nicht eingehalten hatte. Zudem hätten einige Kälber nicht befördert werden dürfen, da sie nicht einmal 14 Tage alt und von der Mutter noch nicht entwöhnt waren. Sie konnten Tränken deshalb nicht nutzen.

Von dpa