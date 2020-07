Neue «Tatort»-Kommissarin hat spezielle Fähigkeiten

Köln/Dortmund (dpa/lnw) - Die neue Hauptkommissarin Rosa Herzog im Dortmunder «Tatort» ist Schnellsprecherin, Expertin für Mikroexpression und engagiert sich emotional. Das verriet Schauspielerin Stefanie Reinsperger (32), die in die Rolle der Ruhrgebiets-Ermittlerin schlüpft, am Mittwoch bei einem Drehtermin in Köln. Als Teil des vierköpfigen Teams wird sie in der Folge «Heile Welt» in der ersten Jahreshälfte 2021 zu sehen sein - als Nachfolgerin von Kommissarin Nora Dalay (Aylin Tezel). «Ich bin auf das Lesen von Mikroexpression beim Menschen spezialisiert, beobachte vor allem die Körpersprache genau», erklärt sie ihre Rolle im TV-Ermittlerteam.

Von dpa