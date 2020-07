Bonn (dpa/lnw) - Ein Lokführer hat einen geplanten Halt seines Intercitys bei Bonn ausgelassen und den Zug fälschlicherweise weiterfahren lassen. Passagiere, die eigentlich hatten aussteigen wollten, konnten den IC daher erst beim nächsten Halt in Koblenz verlassen, wie ein Bahn-Sprecher am Mittwoch bestätigte. Der Fehler sei bereits am Montag geschehen.

Von dpa