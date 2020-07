Kraftwerksbetreiber Steag will gegen Kohleausstieg klagen

Essen (dpa) - Der Essener Energiekonzern Steag, einer der größten Betreiber von Steinkohlekraftwerken in Deutschland, will vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Gesetz zum Kohleausstieg klagen. «Wir sind in den letzten Vorbereitungen für einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht», bestätigte ein Steag-Sprecher am Mittwoch. Das «Handelsblatt» hatte berichtet, Steag wolle den Kohleausstieg nicht stoppen, fordere aber eine bessere Entschädigung für das Abschalten seiner Anlagen. Steag sehe in den Gesetzesregelungen unzulässige Eingriffe in seine Eigentumsrechte.

Von dpa