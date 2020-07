Hauseinsturz in Düsseldorf: Zweiter Arbeiter tot gefunden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zwei Tage nach dem Hauseinsturz in Düsseldorf haben Rettungskräfte den zweiten vermissten Arbeiter tot in den Trümmern entdeckt. Das teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Das mehrgeschossige Haus war bei Sanierungsarbeiten am Montagmittag aus bislang unbekannten Gründen plötzlich zusammengestürzt. Ein erstes Todesopfer des Unglücks - ein 35 Jahre alter Arbeiter aus Wuppertal - war bereits am Dienstag gefunden worden. Wegen der tonnenschweren Trümmer und der instabilen Lage am Unfallort konnten beide Opfer bisher nicht geborgen werden.

Von dpa