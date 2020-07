Kölner Feuerwehr gründet eigenes Forschungsinstitut

Köln (dpa/lnw) - Die Kölner Feuerwehr will sich mit einem eigenen Forschungsinstitut noch besser auf künftige Herausforderungen vorbereiten. Die Stadt sei mit verschiedenen Szenarien konfrontiert, heißt es in einer Mitteilung - von Klimawandel über heftige Unwetter bis hin zu großflächigen Stromausfällen oder Chemieunglücken. «Um diesen und weiteren Herausforderungen in Zukunft noch effektiver zu begegnen, hat die Feuerwehr Köln ein eigenes Forschungsinstitut gegründet.» Feuerwehr-Chef Christian Miller erklärte, man werde darin Wissenschaft und Praxis eng miteinander verzahnen. Die Finanzierung erfolgt den Angaben zufolge hauptsächlich über Forschungsmittel. Das Institut soll der Öffentlichkeit heute vorgestellt werden.

Von dpa