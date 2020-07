Heißester Tag des Jahres in NRW am Freitag

Essen (dpa/lnw) - Mit Temperaturen bis an die 36 Grad, viel Sonne und wenig Wolken wird der Freitag in NRW voraussichtlich der heißeste Tag des Jahres. Für die Region von Köln bis Aachen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Höchstwerten zwischen 34 und 36 Grad. «Sehr viel Sonnenausbeute für alle», sagte eine DWD-Meteorologin. In Westfalen liegen die Temperaturen zwischen 31 und 34 Grad. Dazu wehe ein schwacher Wind.