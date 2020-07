Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz der Corona-Pandemie sind in diesem Juni in Nordrhein-Westfalen weniger Menschen gestorben als im Juni 2019. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte, starben im Juni 2020 nach vorläufigen Zahlen etwa 15 500 Menschen in NRW. Im Juni des vergangenen Jahres waren es 16 186 Menschen.

Von dpa