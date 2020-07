Rückkehr ins Stadion: Rolfes zeigt Verständnis für Fan-Unmut

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes zeigt Verständnis für den Unmut der Fans über die bisherigen Rückführungspläne in die Fußball-Stadien, bittet aber auch um Verständnis. «Ich kann die Fans absolut verstehen, keine Frage», sagte Rolfes (38) am Donnerstag in einer Video-Medienrunde. «Ich bin aber fest davon überzeugt, dass jeder Schritt hilft, und wenn es nur ein kleiner ist. Man kann Erfahrungen und wichtige Erkenntnisse sammeln, um dann irgendwann den nächsten Schritt zu gehen. Eine Schwarz-Weiß-Denke hilft nicht.»

Von dpa