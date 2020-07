Blindgängerverdacht: Evakuierung in Münster im September

Münster (dpa/lnw) - Wegen sechs vermuteter Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg müssen im September in Münster rund 14 000 Menschen an einem Sonntag ihre Wohnungen verlassen. Die Stadt plant, Teile des Stadtteils St. Mauritz für die Untersuchung der drei Verdachtspunkte zu räumen. Betroffen sind auch ein Krankenhaus, mehrere Altenpflegeeinrichtungen und ein Kloster. Ein genaues Datum für die Groß-Evakuierung östlich der Innenstadt steht noch nicht fest, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.