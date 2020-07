Autos kollidieren in Kurve: Zwei Schwerverletzte

Lüdinghausen (dpa/lnw) - Ein 58 Jahre alter Autofahrer ist in Lüdinghausen (Kreis Coesfeld) mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie kamen in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstagabend in einer Kurve. Der 29 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos habe demnach links abbiegen wollen, als der 58-Jährige auf seine Abbiegespur geriet. Warum der Fahrer von seiner Spur abkam, war zunächst unklar.

Von dpa