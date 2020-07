Düsseldorfer Hauptbahnhof: Unbekannter hantierte mit Feuer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Evakuierung des Düsseldorfer Hauptbahnhofs ist durch einen Mann ausgelöst worden, der mit Feuer an einem Geschäft im Bahnhofsgebäude hantiert hat. Er habe am Freitagmorgen eine Scheibe eingeschlagen und eine Flüssigkeit in einem Modegeschäft verteilt, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei. Dann habe der Unbekannte ein brennendes Papierstück hineinwerfen wollen. Ein Zeuge sei eingeschritten und habe die Flammen gelöscht. Die im Laden verteilte Flüssigkeit sei zudem ungefährlich gewesen, hätten Experten später herausgefunden. Die Bundespolizei hatte zuvor davon gesprochen, dass ein Brandsatz in Flammen aufgegangen sei. Von dem mutmaßlichen Täter fehlte zunächst jede Spur.

Von dpa