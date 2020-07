BVB nimmt an Turnier in Duisburg teil

Dortmund (dpa/lnw) - Borussia Dortmund nimmt im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison am «Cup der Traditionen» in Duisburg teil. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, trifft die Mannschaft von Trainer Lucien Favre am 22. August auf Feyenoord Rotterdam und den späteren Pokal-Gegner MSV Duisburg. Alle Spiele dauern zweimal 30 Minuten. Ob beim zum fünften Mal ausgetragenen Turnier schon wieder Zuschauer zugelassen werden, ist noch offen.