Missbrauch: Dreistellige Zahl von Verdächtigen wäre Erfolg

Der Fall, der im Oktober 2019 mit einer ersten Durchsuchung bei einem der Verdächtigen in Bergisch Gladbach bei Köln ins Rollen gekommen war, erstreckt sich mittlerweile auf alle Bundesländer. Die Ermittler sind nach eigenen Angaben auf Spuren gestoßen, die zu potenziell mehr als 30 000 Verdächtigen führen könnten. In Gruppenchats mit Tausenden Nutzern und in Messengerdiensten gingen die Täter wie selbstverständlich mit dem Missbrauch von Kindern um. Da sie sich hinter Pseudonymen verbergen, ist ihre Identifizierung aber schwierig. Auch ist nicht klar, wie viele davon zum Beispiel mit mehreren digitalen Identitäten arbeiten.