Erntehelfer haben mehr Mut, Missstände anzuprangern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach Corona-Ausbrüchen in einigen landwirtschaftlichen Betrieben rücken auch die Arbeitsbedingungen von Erntehelfern in den Fokus. «Dieses Jahr macht sich jeder Sorgen, krank zu werden. Die Menschen haben deswegen mehr Mut, nach außen zu transportieren, wie schlecht es bisher war», sagte die Gewerkschafterin Catalina Guia vom Beratungsprojekt «Arbeitnehmerfreizügigkeit fair gestalten». Im Juli wurden Corona-Ausbrüche in Swisttal bei Bonn und in Mamming in Niederbayern bekannt.

