Nach Gasautritt in Seniorenheim: Welver hat wieder Strom

Welver (dpa/lnw) - Nach einem Gasautritt in einem Seniorenheim in Welver ist die Gemeinde im Kreis Soest wieder am Stromnetz. Vorsorglich hatten die Stadtwerke am Freitagmittag das Stromnetz ausgeschaltet, weil an einer Leitung im Kellergeschoss des Seniorenheims Gas entwichen war. Mitarbeiter der Stadtwerke nahmen daraufhin Messungen an den Gas-Anschlüssen vieler Haushalte vor, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstag sagte. Am Freitagabend gegen 22 Uhr floß dann wieder überall Strom.

Von dpa