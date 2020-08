Mann arbeitet mit chemischem Stoff: Explosion in Lagerhalle

Kerpen (dpa/lnw) - Bei einer Explosion in einer Lagerhalle in Kerpen (Rhein-Erft-Kreis) ist ein Mann schwer verletzt worden. Der Mitarbeiter einer Firma, die mit Duftstoffen arbeitet, habe in der rund 50 mal 50 Meter großen Halle am Samstag mit einem chemischen Stoff gearbeitet. Laut Angaben eines Feuerwehrsprechers kam es daraufhin zu einem Knall und einer Druckwelle. Die Chemikalie, die etwa für das Härten von Kunststoff verwendet wird, sei wohl verpufft oder explodiert.

Von dpa