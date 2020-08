Frau springt aus brennender Wohnung in die Tiefe

Köln (dpa/lnw) - Eine Frau ist am Samstag aus ihrer brennenden Wohnung in der zweiten Etage gesprungen und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Die 51-Jährige habe sich vom Balkon aus vor den Flammen retten wollen, sagte ein Polizeisprecher. Sie sei mehrere Meter in die Tiefe gesprungen und im Gartenbereich aufgekommen. Die Frau wurde in eine Klinik gebracht. Wie es zu dem Wohnungsbrand kam, sei noch ungeklärt. Es habe in dem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus zudem sechs Leichtverletzte gegeben. Sie seien mit einer Drehleiter aus dem Haus gerettet worden.

Von dpa