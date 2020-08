32-Jähriger prallt mit seinem Wagen gegen Baum: Tot

Meckenheim (dpa/lnw) - Ein Mann ist mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 32-Jährige am frühen Sonntagmorgen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von einer Straße in Meckenheim (Rhein-Sieg-Kreis) abgekommen und gegen den Baum geprallt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, sein 28 Jahre alter Beifahrer wurde mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachverständiger wurde zu den polizeilichen Ermittlungen an der Unfallstelle hinzugezogen.

Von dpa