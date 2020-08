Bozs über 4:4 gegen Schalke: «Danach nicht angeschaut»

In Leverkusen trat der Niederländer im Januar 2019 mit der Vorgabe an, dass die Menschen in Deutschland «den wahren Peter Bosz » kennenlernen sollten. Auf die Frage, ob ihm das gelungen sei, antwortete er: «Ich denke ja.» Nach dem Aus in Dortmund habe er sich «natürlich auch selbst hinterfragt.» Die Kritik, die Mannschaft sei nicht fit gewesen, sei aber falsch. «Wir waren mit Bayer 04 in der vergangenen Saison die laufstärkste Mannschaft», sagte Bosz: «Meine Mannschaften hatten immer eine gute Kondition. Eine gute Fußball-Kondition will ich betonen. Denn die ist die entscheidende. Eine Stunde auf der Laufbahn abreißen zu können, bringt im Fußball nichts. Denn solch eine Situation entsteht im Spiel nicht.»

Während ihm viele vorwarfen, er habe zu stur an seinem System festgehalten, habe ihm Trainer-Kollege Christoph Daum, dessen Sohn Marcel zu Bosz' Trainer-Team gehört, das Gegenteil gesagt. «Als du begonnen hast, mit Fünferkette zu spielen, wusste ich, dass es nicht gut gehen kann», sagte Daum laut Bosz: «Das war nicht mehr Peter Bosz.»