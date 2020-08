Zweitligist Paderborn verleiht Bilogrevic an Bonner SC

Paderborn (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn plant die kommende Saison ohne Talent Dominik Bilogrevic. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler, dessen Vertrag um ein Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert wurde, spielt künftig als Leihspieler für den Regionalligisten Bonner SC. «Dominik hat sehr gute Anlagen, die er auf höherem Niveau weiterentwickeln möchte. In Bonn hat er mehr Möglichkeiten für entsprechende Einsatzzeiten als in unserem Zweitliga-Kader. Deshalb haben wir uns gemeinsam entschieden, eine Ausleihe für ein Jahr vorzunehmen», wird Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth am Sonntag in einer Mitteilung der Ostwestfalen zitiert.

Von dpa