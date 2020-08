Nach Starkregen in NRW: Wetter beruhigt sich wieder

Essen (dpa/lnw) - Nach Gewittern und Starkregen in Teilen Nordrhein-Westfalens am Wochenende beruhigt sich das Wetter nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den nächsten Tagen wieder. In der Nacht zu Sonntag habe es in Warburg (Kreis Höxter) mit 20 Litern Regen pro Quadratmeter die stärksten Niederschläge gegeben, teilte eine Meteorologin des DWD am Sonntag mit. Auch in Husen-Dalheim (Kreis Paderborn) hat es mit 14 Litern pro Quadratmeter stark geregnet, vereinzelt auch mit Hagel. Größere Schäden haben die Niederschläge laut DWD aber nicht angerichtet.

Von dpa