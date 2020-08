Einsätze gegen Tuning-Szene: Zahlreiche Verstöße

Paderborn (dpa/lnw) - Bei Sondereinsätzen der Paderborner Polizei gegen die sogenannte Tuning-Szene sind am Wochenende mehrere Autos beschlagnahmt und Bußgelder verteilt worden. Insgesamt 157 Verstöße wurden laut Polizei in der Nacht zu Samstag bei zusätzlich durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen festgestellt. Bei einem Autofahrer sei eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 68 Stundenkilometer in einer 70er-Zone gemessen worden, teilte ein Sprecher am Sonntag mit. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro sowie zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Von dpa