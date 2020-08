Tödlicher Unfall mit Sportwagen: Bewährungsstrafe gefordert

Der Unfall geschah auf einem Autobahnabschnitt im Essener Süden, in dem es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Die Eltern der getöteten 18-Jährigen traten in dem Prozess als Nebenkläger auf. Beobachter rechneten damit, dass noch am Montag ein Urteil gefällt wird.

Zum Prozessauftakt am Morgen hatte der Angeklagte sich persönlich an die Eltern gerichtet. «Es tut mir außerordentlich leid, was geschehen ist. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es tun», sagte er. Der Anwalt der Mutter sagte in seinem Plädoyer, dass man die Entschuldigung nicht annehmen könne.