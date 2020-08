Kleinere Erdbeer- und Spargelernte: Fehlende Erntehelfer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Erdbeer- und Spargelernte ist in dieser Saison geringer ausgefallen als 2019. Das lag unter anderem an fehlenden Erntehelfern, wodurch nicht alle Felder komplett abgeerntet werden konnten, teilte das Statistische Landesamt am Montag mit. Dieses Jahr sind rund 40 Prozent weniger Erdbeeren auf Freiflächen und rund 38 Prozent weniger unter Schutzabdeckungen gepflückt worden. Es wurde auch weniger Spargel gestochen, knapp 17 weniger als noch 2019, obwohl die Anbaufläche insgesamt um sieben Prozent ausgedehnt wurde.

Von dpa