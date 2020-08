Steuer absetzbar: Künstliche Befruchtung von Alleinstehenden

Münster (dpa/lnw) - Die Kosten für künstliche Befruchtungen von alleinstehenden Frauen können unter bestimmten Umständen als außergewöhnliche Belastung von der Steuer abgesetzt werden. Das teilte der Finanzgerichtshof Münster nach einem Urteil vom 24. Juni am Montag mit. Die Klägerin war nach einer Krankheit unfruchtbar geworden. Die 40-Jährige alleinstehende Frau hatte eine Kinderwunschbehandlung inklusive Samenspende in Höhe von 12 000 Euro bei der Steuererklärung angegeben. Doch das zuständige Finanzamt hatte das mit der Begründung abgelehnt, solche Kosten seien nur bei verheirateten oder einer in fester Beziehung lebenden Frau bei der Steuerlast abzugsfähig (Az.: 1 K 3722/18 E).

Von dpa