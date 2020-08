Laumann «sehr skeptisch» gegenüber Bundesliga mit Fans

Wenn entsprechende Konzepte vorlägen, würden diese natürlich durch die zuständigen Behörden sorgfältig geprüft. «Aber der Gesundheitsschutz hat dabei oberste Priorität», betonte Laumann . Die Gesundheitsminister der Länder wollen sich in der kommenden Woche mit einer möglichen Rückkehr der Zuschauer in die deutschen Fußballstadien beschäftigen. «Die Gesundheitsministerkonferenz berät dazu am 10. August», teilte die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit am Montag auf Anfrage mit. Berlins Ressortchefin Dilek Kalayci (SPD) ist derzeit Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hofft auf eine Rückkehr von Zuschauern in die Stadien.