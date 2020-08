VDV-Camp: Duschen im Zimmer und Fiebermessen

Duisburg (dpa) - Tests auf das Coronavirus wird es für die Teilnehmer am mehrwöchigen Camp der vertragslosen Fußballer in Duisburg nicht geben. Man sei nicht in der Lage, die Spieler «zwei- oder dreimal zu testen», sagte Lars Kindgen als einer der Geschäftsführer der Spielergewerkschaft VDV am Montag in der Sportschule Wedau. Dort hat am Montag unter der Leitung des erfahrenen Trainers Peter Neururer das 18. Camp begonnen, für das insgesamt 35 Spieler aus der 3. Liga und Regionalliga sowie aus dem Juniorenbereich gemeldet haben.

Von dpa