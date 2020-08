Lesbos (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) besucht heute das völlig überfüllte Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos. Das 2015 auf einer früheren Militäranlage errichtete Aufnahmezentrum gilt mit mehr als 14 000 Flüchtlingen als größtes Flüchtlingslager Europas. Die griechische Regierung will es Laschet ermöglichen, den Kern des Lagers zu betreten. Um das eigentliche Camp herum haben Migranten Zelte und provisorische Behausungen errichtet.

Athen hat seit Jahresbeginn zwar mehr als 14 000 Migranten von Lesbos aufs Festland gebracht, um die Lager zu entlasten. Hilfsorganisationen sehen das Problem der Überfüllung des Lagers aber noch nicht gelöst. Denn eigentlich ist das Camp Moria für nur knapp 3000 Menschen ausgelegt.

Anschließend besucht Laschet auch das als «Vorzeigelager» geltende Camp Kara Tepe, in dem die Zustände weitaus besser sind. Dort halten sich etwa 1300 Menschen auf.

Laschet will sich im Dezember um den CDU-Bundesvorsitz bewerben und gilt damit auch als möglicher Kanzlerkandidat. Der CDU-Politiker war am Montag vom griechischen Premier Kyriakos Mitsotakis empfangen worden. Dabei hatte sich Laschet im Namen der Bundesregierung für eine europäische Lösung der Flüchtlingskrise in Griechenland eingesetzt.

Das Flüchtlingsproblem ist seit Jahren ungelöst. Deutschland will während seiner EU-Ratspräsidentschaft einen neuen Anlauf für eine Reform der europäischen Asylregeln unternehmen.