Kokain aus dem Kiosk: Mutmaßliche Drogenbande vor Gericht

Krefeld (dpa/lnw) - Aus einem Kiosk in Krefeld heraus soll eine mutmaßliche Dealerbande einen schwunghaften Handel mit Drogen betrieben haben: Vor dem Landgericht Krefeld beginnt am 11. August der Prozess gegen fünf Angeklagte im Alter zwischen 23 und 58 Jahren. Die Anklage wirft ihnen bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor. Sie sollen aus der Verkaufsstelle heraus vor allem Marihuana, aber auch Kokain und Amphetamin verkauft haben. Mehrere der Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft.

Von dpa