Fohlen starten vor 300 Fans ins Training: Thuram fehlt noch

Mönchengladbach (dpa) - Vor 300 zugelassenen Fans ist Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach in die Saisonvorbereitung gestartet. 28 Spieler, darunter drei Torhüter, begrüßte Marco Rose am Dienstag zu Beginn seiner zweiten Spielzeit als Gladbacher Chefcoach auf dem Trainingsplatz. Kapitän Lars Stindl und Rose freuten sich besonders, dass nach mehr als vier Monaten wieder so etwas wie Fan-Kontakt möglich war. Die zahlreichen Medienvertreter und die Kiebitze mussten sich zuvor registrieren lassen, eine Maske tragen oder genügend Abstand zueinander halten.

Von dpa