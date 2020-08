Caravans und Co.: Beliebt trotz und wegen Corona

Dennoch hat die Pandemie auch in der Reisefahrzeugindustrie Spuren hinterlassen: Wegen Werksschließungen und Engpässen bei den Lieferketten fehlen laut Onggowinarso rund 10 000 bis 15 000 Fahrzeuge, so dass die steigende Nachfrage nicht unbedingt und überall bedient werden kann.

Trotz Corona können sich interessierte Verbraucher zwischen dem 4. und 13. September auf dem Caravan Salon in der Düsseldorfer Messe über die Angebote der Branche informieren. «Wir freuen uns sehr auf den «Restart» der Messen», sagte Stefan Koschke, Direktor des Caravan Salons. Bislang gebe es rund 350 Aussteller auf rund 200 000 Quadratmetern Fläche. Noch im Vorjahr war die Anzahl der Aussteller fast doppelt so hoch, einige namhafte Hersteller sind dieses Jahr nicht dabei.

Wie in den Vorjahren wollen die Messebetreiber auch die Erstbesucher abholen, die ganz neu in das Thema einsteigen. So soll es beispielsweise herstellerunabhängige Beratungsstellen geben. Rund ein Drittel der Besucher kommt zum ersten Mal. Am ersten Wochenende der Messe findet zudem die Tour Natur statt, eine etwas kleinere Messe für Outdoor-Reisende, die auch parallel zum Caravan-Salon besucht werden kann.