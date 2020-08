Hartherz wechselt von Bielefeld nach Düsseldorf

In der abgelaufenen Saison gehörte der gebürtige Offenbacher zum Stammpersonal der Arminia und bestritt 32 Spiele. Seine Ausbildung absolvierte er in den Nachwuchsleistungszentren von Eintracht Frankfurt und vom VfL Wolfsburg. 27 Mal stand er für deutsche Juniorennationalmannschaften auf dem Platz. «Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei der Fortuna. Für uns wird es darauf ankommen, in den nächsten Wochen ein gutes Team zu werden und von Beginn an die 2. Bundesliga anzunehmen», sagte Hartherz .

Fortunas Sportvorstand Uwe Klein ist glücklich über den Transfer. «Florian Hartherz gehörte in der abgelaufenen Saison in der 2. Bundesliga zu den beständigsten Linksverteidigern.» Er habe großen Anteil an der Zweitliga-Meisterschaft der Ostwestfalen und damit am Bundesliga-Aufstieg gehabt, so Klein.