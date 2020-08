Cyberangriffe: NRW will Schutz von kleinen Firmen verbessern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung will kleinen Unternehmen im Land helfen, sich besser vor Angriffen aus dem Internet zu schützen. Das Düsseldorfer Wirtschaftsministerium hat deshalb den Auftrag für Errichtung und Betrieb eines «Kompetenzzentrums für Cybersicherheit in der Wirtschaft» ausgeschrieben. Gerade kleinere Unternehmen würden dem Thema Cybersicherheit noch eine zu geringe Bedeutung beimessen und hätten beim eigenen Schutz einen starken Nachholbedarf, heißt es in der Ausschreibung.