Bergisch Gladbach: Urbach will andere Kriminalfall-Benennung

Bergisch Gladbach (dpa) - Der Bürgermeister von Bergisch Gladbach plädiert dafür, bei der Benennung von Kriminalfällen nicht mehr so stark Ortsbezeichnungen in den Vordergrund zu rücken. «Ich würde daran appellieren wollen, dass man künftig Ortsbezeichnungen nicht mit einem Verbrechen so stark in einen Kontext setzt», sagte Rathauschef Lutz Urbach (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. «Tatsächlich könnte einfach ein Begriff, der sich aus der Beschreibung des Tatgeschehens ergibt, gerechter sein.»

Von dpa