Sonnig und heiß in NRW - Waldbrandgefahr steigt

Offenbach (dpa/lnw) - Sonne und kein Regen in Sicht: Der Sommer hat Nordrhein-Westfalen im Griff. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach zufolge wird es in den kommenden Tagen zunehmend heißer.