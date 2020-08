Metalldiebstähle bei der Bahn: Durchsuchungen in Dortmund

Dortmund (dpa/lnw) - Nach Metalldiebstählen an Bahnstrecken im Ruhrgebiet hat die Bundespolizei am Mittwoch zwei Wohnungen in Dortmund durchsucht. Dabei wurden bei einem 38-jährigen Dortmunder Beweismittel, darunter auch Drogen, sichergestellt, wie ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Staatsanwaltschaft Dortmund ermittel gegen zwei Tatverdächtige wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Ein 54-jähriger Dortmunder sei nicht in seiner Wohnung angetroffen worden. Zur Höhe des angerichteten Schadens konnte der Sprecher keine Angaben machen.

