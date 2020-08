Mord an Unternehmerpaar: 47-jähriger muss erneut vor Gericht

Christa (88) und Enno Springmann (91) waren am 19. März 2017 getötet worden. Nach Überzeugung des Wuppertaler Landgerichts tötete der Enkel seine Großeltern aus Habgier, weil sein wohlhabender Großvater seinen ausschweifenden Lebenswandel nicht weiter mit üppigen Geld- und Immobiliengeschenken unterstützen wollte. Am Tattag sei es darüber zu einem tödlich endenden Streit gekommen, so das Gericht in seiner Urteilsbegründung. Christa Springmann habe sterben müssen, um die erste Tat zu verdecken.

Den mitangeklagten Geschäftspartner hatte die Kammer hingegen freigesprochen. Es sei zwar erwiesen, dass der Mann zur Tatzeit im Haus der Springmanns gewesen sei, aber der Grund dafür sei unklar und spekulieren wolle das Gericht nicht. «Wir können nicht davon ausgehen, dass er etwas Strafbares zwingend getan haben muss», hatte der Vorsitzende Richter 2018 gesagt.

Der BGH hingegen sagte in seiner Revisions-Entscheidung, die Wuppertaler Schwurgerichtskammer sei von Annahmen ausgegangen, für die tatsächliche Anhaltspunkte fehlten. Vor dem Düsseldorfer Landgericht sind 37 Verhandlungstage angesetzt, im Januar 2021 soll nach bisheriger Planung das Urteil gesprochen werden.