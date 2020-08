Jurist zu Kündigung für Saibou: Juristische Zweifel

Von Saibou und dessen Freundin, der Weitspringerin Alexandra Wester, waren in den sozialen Netzwerken Fotos von ihrer Teilnahme an der Demonstration gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie am Wochenende in Berlin zu sehen. Beide waren ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne Abstand zu anderen Menschen zu sehen.

Die rechtlichen Anforderungen an eine fristlose Kündigung seien hoch, betonte Simon . Der Jurist verwies darauf, dass neben einem «an sich geeigneten wichtigen Grund in Form einer groben Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten» diese «stets auch verhältnismäßig» sein müsse. Grundsätzlich bedürfe es einer Pflichtverletzung aus dem Arbeitsverhältnis heraus. «Bei außerdienstlichem Fehlverhalten kommt eine fristlose Kündigung nur ausnahmsweise in Betracht, wenn dieses auf das Arbeitsverhältnis sozusagen durchschlägt», sagte Simon. Die Teilnahme an einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen habe zunächst einmal nichts mit seiner Tätigkeit als Profisportler zu tun.