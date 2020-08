Kompromissvorschlag: Fahrplan für neuen Bußgeldkatalog

Düsseldorf/Berlin (dpa/lnw) - Im Streit um erneute Änderungen der Straßenverkehrsordnung (StVO) könnte sich ein Kompromiss anbahnen, der auf einem Vorschlag aus NRW basiert. Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) schlug am Mittwoch in einer Sonder-Videokonferenz mit seinen Länderkollegen vor, dass innerorts in Tempo-30-Zonen vor Schulen und Kindergärten bei Tempoüberschreitungen ab 21 km/h schon beim ersten Verstoß ein Fahrverbot verhängt wird. Gleiches solle ab 26 km/h außerorts in Autobahnbaustellen gelten. Außerdem sollen Bußgelder erhöht werden.

Von dpa