Flammen in Holzhandlung: «Riesen Inferno»

Hückelhoven (dpa/lnw) - Ein Großbrand in einer Holzhandlung im Kreis Heinsberg hat zu einem massiven Einsatz der Feuerwehr und einem Millionenschaden geführt. Rund 250 Einsatzkräfte seien bei dem Brand in Hückelhoven am Dienstagabend im Einsatz gewesen, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Um genügend Wasser zum Löschen zu bekommen, wurden mehrere Leitungen unter anderem bis zu einem Baggersee gelegt. Ein Mitarbeiter des Betriebes erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, zwei Feuerwehrleute bekamen Kreislaufprobleme, da sie dehydriert waren. Teile des Verkaufsraums in Folge des Brandes stürzten ein. Darin hätten sich auch zahlreiche hochwertige Gartenmöbel zum Verkauf befunden, sagte ein Feuersprecher. Ihm zufolge müsse von einem hohen Millionenschaden ausgegangen werden.

Von dpa