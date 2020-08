Zweijährige isst Kokain aus Badezimmer: Vater angeklagt

Wuppertal (dpa/lnw) - Ein mutmaßlicher Drogenhändler soll Kokain in seinem Haus gelagert haben - und seine kleine Tochter aß davon: Am Mittwoch begann vor dem Wuppertaler Landgericht der Prozess gegen den Vater wegen fahrlässiger Körperverletzung und Drogenhandels. Laut Anklage soll der 43-Jährige Kokain unter anderem im Badezimmer seines Hauses in Velbert herumliegen gelassen haben, in dem er mit Ehefrau und zwei Kindern wohnte.

Von dpa