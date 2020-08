Eurowings weitet Angebot auf 26 weitere Urlaubsziele aus

Köln (dpa/lnw) - Der Lufthansa-Billigflieger Eurowings fliegt ab August wieder mehr Urlaubsziele an. Insgesamt sollen europaweit 26 weitere hinzukommen, so eine Mitteilung des Konzerns am Mittwoch. «Auch wenn der Weg zurück zur Normalität noch weit ist: Die touristische Nachfrage zieht bei uns spürbar an», sagte Jens Bischof, Vorsitzender der Geschäftsführung von Eurowings. Damit werden wieder rund 80 Prozent der Ziele im Flugplan angesteuert.

Von dpa